Россияне ударили по Днепропетровской области: среди раненых есть дети

Российские военные нанесли удар по Днепропетровской области сегодня, 2 ноября. В результате атаки ранены 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, российские военные атаковали Днепровский район Днепропетровской области. Как результат - пять человек получили ранения. Среди них двое детей в возрасте 8 и 15 лет.

Кроме этого в районе также повреждена критическая инфраструктура.

Обновлено в 19:15.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что двух детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району, госпитализировали.

У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня - обеих голеней. Они в удовлетворительном состоянии.

"В больнице также и 83-летняя женщина - "тяжелая". У нее травмирована нога. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте, оправляться будут дома. Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек", - добавил Лысак.