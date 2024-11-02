Россияне ударили по Днепропетровской области: среди раненых есть дети
Российские военные нанесли удар по Днепропетровской области сегодня, 2 ноября. В результате атаки ранены 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, российские военные атаковали Днепровский район Днепропетровской области. Как результат - пять человек получили ранения. Среди них двое детей в возрасте 8 и 15 лет.
Кроме этого в районе также повреждена критическая инфраструктура.
Обновлено в 19:15.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что двух детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району, госпитализировали.
У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня - обеих голеней. Они в удовлетворительном состоянии.
"В больнице также и 83-летняя женщина - "тяжелая". У нее травмирована нога. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте, оправляться будут дома. Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек", - добавил Лысак.
Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты в ночь на 2 ноября атаковали Хмельницкую область дронами. Из-за обстрела поврежден элеватор.
В Киеве с ночи несколько раз звучали взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах столицы упали обломки. Возникли пожары, повреждения домов и авто, пострадал полицейский.
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