Россияне ударили по Волчанску: в поликлинике начался пожар
Иллюстративное фото: россияне ударили по Волчанску (facebook.com/mod mil rus)
Сегодня, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Как отмечают в ведомстве, во время обстрела обломки снарядов россиян повредили здания и два автомобиля.
Фото: пожар в поликлинике Волчанска (facebook.com/moz.ukr)
"Горит здание поликлиники", - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня в Сумской области зафиксировали 55 "прилетов".
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