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Россияне ударили по Волчанску: в поликлинике начался пожар

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Волчанск, Понедельник 06 февраля 2023 22:47
Россияне ударили по Волчанску: в поликлинике начался пожар Иллюстративное фото: россияне ударили по Волчанску (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 6 февраля, вечером российские оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате атаки в местной поликлинике начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, во время обстрела обломки снарядов россиян повредили здания и два автомобиля.

Россияне ударили по Волчанску: в поликлинике начался пожарФото: пожар в поликлинике Волчанска (facebook.com/moz.ukr)

"Горит здание поликлиники", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в Сумской области зафиксировали 55 "прилетов".

Также мы писали, что россияне нанесли удар по двум районам Днепропетровской области.

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