Войска РФ обстреляли три громады в Сумской области: было 55 "прилетов"

В понедельник, 6 февраля, прокремлевские войска обстреляли три громады в Сумской области. Всего было зафиксировано 55 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня враг совершил обстрелы три территориальных громады области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было 55 "прилетов", - говорится в сообщении.

В частности, россияне обстреляли:

территорию Середино-Будской громады. Военные зафиксировали 38 автоматных/пулеметных очередей;

территорию Краснопольской громады из минометов - 11 "прилетов";

территорию Глуховской громады из ствольной артиллерии - 6 "прилетов".

"Во всех случаях - без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне нанесли 17 ударов по территории Сумской области.

Кроме того, 2 февраля российские оккупанты в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области. Всего было зафиксировано 120 "прилетов".

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