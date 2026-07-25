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Россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах, есть погибшие

10:33 25.07.2026 Сб
2 мин
Каковы последствия атаки и что с посылками?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах (ГСЧС)

В ночь на 25 июля российский дрон попал по территории автодвора сортировочного терминала Новой почты в Сумах. Погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Как сообщили в компании, в результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков. Сотрудники терминала "Новой почты" не пострадали.

Компания находится в связи с семьями погибших работников и оказывает необходимую помощь.

Также есть и раненые водители. Их состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.

В настоящее время идет ликвидация последствий. В "Новой почте" отметили, что подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

"Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных в результате атаки. "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - добавили в компании.

Обстрелы Сум

Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, российские войска атаковали Сумы дронами. В результате обстрела горела АЗС, поврежден супермаркет и известно о жертвах.

В ночь на 21 июля российские оккупанты запустили дроны в 9-этажный дом в Сумах, из-за чего на первом этаже вспыхнул пожар.

Кроме того, враг нанес удар по торговому центру, из-за чего там возник масштабный пожар. Во время тушения огня враг наносил повторные ушибы. В частности, были уничтожены и повреждены два транспортных средства спасателей.

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