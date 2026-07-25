Россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Сумах, есть погибшие

Как сообщили в компании, в результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков. Сотрудники терминала "Новой почты" не пострадали.

Компания находится в связи с семьями погибших работников и оказывает необходимую помощь.

Также есть и раненые водители. Их состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.

В настоящее время идет ликвидация последствий. В "Новой почте" отметили, что подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

"Мы компенсируем клиентам объявленную ценность отправлений, уничтоженных в результате атаки. "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - добавили в компании.