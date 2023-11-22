RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по школе в Херсоне: видео последствий

Иллюстративное фото: россияне ударили по школе в Херсоне (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 22 ноября, ударили по школе в Херсоне. В результате атаки здание было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника городской военной администрации Херсона Романа Мрочко в Telegram.

"В результате сегодняшних обстрелов центра Херсона со стороны российских оккупационных войск повреждена еще одна школа", - отметил Мрочко. 

 

Он обнародовал видео последствий удара. На ролике директор школы рассказала, что "прилет" был по спортивной площадке на территории школы. 

"Выбиты все окна, которые выходят в сторону школьного двора. Поврежден новый корпус, старый корпус - окна выбиты. В старом корпусе повреждена крыша. И столовая - везде окна выбиты. И полностью разрушено футбольное поле", - уточнила она. 

По данным Мрочко, всего враг разрушил 106 учебных заведений в Херсонской общине. Некоторые - полностью.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать левобережье Херсонской области под своим контролем. Это позволяет им бить по населенным пунктам правого берега при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб. 

В результате таких постоянных атак гибнут и получают ранения мирные жители региона. 

Уже сегодня, 22 ноября, утром стало известно, что в результате очередного такого удара по Херсону один человек погиб. Еще семеро - получили ранения. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсоншколадітиВойна России против Украиныракетный удар