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Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области

Иллюстративное фото: россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 21 августа, вечером ударили своим беспилотником “Шахед” по гражданскому объекту в приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - написал Чаус. 

Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

Что предшествовало

Напомним, 21 августа вечером в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что причина воздушной тревоги в Киевской области - угроза применения ударных дронов россиянами, а в Черниговской и Сумской - ракет. 

При этом мониторинговые каналы сообщали о пролете в Черниговской и Сумской областях неустановленных воздушных объектов. 

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