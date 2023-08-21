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Росіяни вдарили "Шахедом" по цивільному об'єкту у Чернігівській області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили "Шахедом" по цивільному об'єкту у Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 21 серпня, увечері вдарили своїм безпілотником "Шахед" по цивільному об'єкту у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"На жаль, є влучення "Шахеда" по цивільному об'єкту у населеному пункті прикордонної громади", - написав Чаус.

Він також закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Що передувало

Нагадаємо, 21 серпня ввечері у Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що причина повітряної тривоги у Київській області - загроза застосування ударних дронів росіянами, а у Чернігівській та Сумській - ракет.

При цьому моніторингові канали повідомляли про проліт у Чернігівській та Сумській областях невстановлених повітряних об'єктів.

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