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В Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу: россияне могли запустить дроны

Понедельник 21 августа 2023 22:38
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В Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу: россияне могли запустить дроны Фото: в Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и северных областях сегодня, 21 августа, вечером объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой пуска ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Согласно данным карты, по состоянию на 22:37 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве и северных областях объявили воздушную тревогу: россияне могли запустить дроныФото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что в Киевской области есть угроза применения ударных беспилотников, а в Черниговской и Сумской - ракет.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно атакуют Украину при помощи ракет и ударных беспилотников. Их целями становится гражданская инфраструктура, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители.

Недавно в из-за ракетного удара российских оккупантов по центру Чернигова погибли семь человек. При этом ранения получили более 150 мирных жителей.

Также сегодня после обстрела Берислава Херсонской области один гражданский получил ранения. Россияне попали по жилому дому.

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