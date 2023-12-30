Россияне ударили "шахедом" по представительству омбудсмена в Херсоне

"Сегодня "прилет" шахедов в здание, где находится представительство омбудсмена в Херсоне. Место, где занимаются защитой прав человека. Но ведь России безразлично все, если для них человеческая жизнь - это ничто", - написал Лубинец.

Кроме того, вчера, по словам омбудсмена, российская ракета попала в здание сотрудницы офиса уполномоченного в Одессе.

По словам главы Херсонской ОВА, административное здание в Херсоне, куда попал вражеский дрон, уничтожено практически полностью. Также в соседних домах взрывной волной выбило окна.

Ночная атака

В ночь на 20 декабря российские террористы в очередной раз выпустили по Украине дроны-камикадзе. Были зафиксированы пуски 10 "шахедов", силы противовоздушной обороны сбили половину из них.

ПВО работала в пределах Николаевской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Основной целью врага была прифронтовая зона Херсонской области.

С вечера 29 декабря Херсон был плотным огнем кафиров, в городе вспыхнули пожары.