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Херсон под плотным российским обстрелом. В ОВА показали видео

Херсон, Пятница 29 декабря 2023 23:19
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Херсон под плотным российским обстрелом. В ОВА показали видео Фото: россияне масштабно обстреливают Херсон (ГСЧС)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики в эти минуты масштабно обстреливают Херсон. Город под плотным огнем агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Он советует жителям оставаться в безопасных местах.

Масштабные обстрелы Херсона

После освобождения правобережья Херсонской области, часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации. Больше всего страдает областной центр.

В пятницу, 29 декабря, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Оккупанты в очередной раз ударили по жилым кварталам в Корабельном районе города.

Также агрессор обстрелял город в четверг, 28 декабря. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 29 декабря российская армия осуществила самый массированный ракетный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, есть погибшие, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

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