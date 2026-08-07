Россияне ударили по рынку в Сумской области, пострадали 10 человек

"Очередной циничный удар россиян по гражданским в Сумской области. Утром враг атаковал беспилотником людей на рынке в Белопольской общине", - заявил Григоров.

По его словам, сейчас известно о 10 пострадавших гражданских. Кроме того, указано, что два человека - в тяжелом состоянии.

"Медики оказывают необходимую помощь. Продолжается госпитализация пострадавших", - уточнил глава ОВА.

Россияне атаковали рынок, где было много гражданских (Фото: hryhorov_oleg)

Также известно, что ночью 7 августа российские захватчики уничтожили почтовое отделение в Глуховской общине.

"Враг ударным БпЛА атаковал гражданскую инфраструктуру. Здание потерпело значительные разрушения", - сообщил Григоров.

Последствия ночной атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

Он также уточнил, что никто из гражданских не пострадал.

Более того, минувшей ночью противник совершил комбинированную атаку на Сумы. Для этого россияне использовали два КАБа и дроны разных типов.

"Двое человек ранены. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, состояние пострадавших не тяжелое", - отметил глава ОВА.

Последствия ночной атаки РФ на Сумщину (Фото: hryhorov_oleg)

По его словам, в этот раз под удары врага попали частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры.