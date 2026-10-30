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Россияне ударили реактивным дроном по ТЦ в Харькове: на месте вспыхнул пожар

09:33 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Россияне ударили реактивным дроном по ТЦ в Харькове: на месте вспыхнул пожар Фото: Игорь Терехов (Getty Images)
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Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано по зданию одного из торговых центров, на месте прилета возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Что известно о последствиях атаки

По предварительной информации мэрии, враг применил для удара по городу реактивный БПЛА.

Позже городской голова уточнил локацию попадания и сообщил о последствиях.

"Враг нанес удар реактивным БПЛА по Киевскому району. Последствия уточняем... По уточненной информации, удар пришелся по одному из ТЦ. На месте удара пожар", - отметил Терехов.

На месте попадания работают соответствующие профильные и экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Первый раненый

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил факт "прилета" по ТЦ и сообщил о первом раненом.

"Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району... По предварительной информации, "прилет" по ТЦ. В результате "прилета" в Киевском районе один человек пострадал. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

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