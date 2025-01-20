Россияне ударили ракетой по Сумской области, повреждены многоэтажки

Согласно предварительным данным, жертв или раненых среди гражданских нет.

В то же время зафиксированы повреждения:

жилых многоэтажных домов;

объекта инфраструктуры.

"На месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются", - пишет ОВА.

Обстрел Украины

С момента начала полномасштабной агрессии Российская Федерация систематически обстреливает территорию Украины. Для атак российские военные используют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы и другие виды вооружения. Вражеские атаки представляют значительную угрозу для безопасности и жизни гражданского населения.

В ночь с 19 на 20 января российские войска совершили очередную масштабную ночную атаку на Украину, использовав 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) различных типов. Атаки осуществлялись с пяти направлений. Благодаря работе противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 93 дрона. Еще 47 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны и не повлекли негативных последствий.

Также 20 января в Киеве, а также ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за фиксирования скоростной цели.