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Оккупанты стали чаще использовать Х-50 и Х-69, - Воздушные силы

Украина, Суббота 27 апреля 2024 15:51
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Оккупанты стали чаще использовать Х-50 и Х-69, - Воздушные силы Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обстреливая Украину, российские войска чаще стали использовать ракеты Х-50/Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"В последнее время враг стал активнее использовать ракеты Х-50/Х-69 для того, чтобы поражать различные объекты", - отметил он.

По словам спикера, эти ракеты не сильно отличаются по своим характеристикам.

"Однако Х-69 - более модернизированная, имеет большую дальность поражения и несколько большую мощность", - подчеркнул военный.

Комментируя возможность новых атак, Евлаш отметил, что обстрелы Украины будут продолжаться.

"После непродолжительного перерыва враг возобновил свои массированные атаки и, конечно, он будет продолжать их пока будет видеть свою стратегическую целесообразность и будет иметь средства поражения. Конечно, враг будет пытаться продолжать атаковать", - отметил спикер.

Что известно о самолете Су-57, который запускает Х-50/Х-69

Отметим, что носителем ракет Х-50/Х-69 является истребитель Су-57. Его россияне называют самолетом "пятого поколения", хотя эта формулировка под большим вопросом.

Дело в том, что во время работы над проектом этого истребителя, Индия отказалась участвовать в разработке именно по причине того, что этот самолет не отвечал первоначально заявленным характеристикам.

При этом в РФ очень трепетно относятся к этому типу самолета, боясь атак украинских сил. А в Воздушных силах ВСУ назвали Су-57 "дорогой игрушкой" оккупантов.

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