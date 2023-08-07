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Россияне ударили ракетами и артиллерией по Днепропетровской области

Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 7 августа россияне ударили по Днепропетровской области, применяя ракеты и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он написал, что ракета ударила по Синельниковскому району, на месте попадания возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются, однако известно, что жертв нет.

Кроме этого, к утру оккупанты обстреляли Мировскую общину на Никопольщине.

"Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация уточняется", - сообщил Лысак.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне регулярно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега Днепра с помощью артиллерии и управляемых авиабомб. Обычно их целью является Никополь и одноименный район.

Так, 4 августа россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области - известно о двух раненых.

А за день до этого они били по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии - повреждены две школы.

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