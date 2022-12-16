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Россияне ударили ракетами по дому в Кривом Роге

Фото: оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска атаковали Кривой Рог (Днепропетровская область) ракетами. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя военной администрации Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - говорится в сообщении.

Обновлено в 9:40

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что ракета попала в жилой дом в Кривом Роге.

"Есть разрушение. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы", - отметил он.

Обновлено в 10:10

Из-под завалов дома в Кривом Роге достали девочку. Об этом сообщили в эфире телемарафона.

Напомним, что по всей Украине продолжается воздушная тревога, в Киеве, Харькове и ряде регионов раздались взрывы, а также сообщают о работе ПВО.

Детальнее о ситуации в областях - в материале РБК-Украина.

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