Россияне ударили ракетами по Каменскому: повреждена больница, есть погибшие (фото)

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское в Днепропетровской области. В результате обстрела поврежден роддом, погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Каменского Андрея Белоусова и председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Лысак отметил, что в результате атаки частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось.
Однако вблизи него повреждены роддом и отделение городской больницы.
"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременная. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.
Мэр Каменского Белоусов уточнил, что значительные повреждения получили родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы.
"В зданиях повреждена кровля, выбиты все окна. Огнем уничтожены несколько авто на парковке больницы. Все пациенты перевезены в другие лечебные учреждения. Также выбиты окна в кожно-венерологическом диспансере и детской поликлинике", - сообщил городской голова.
Он также добавил, что разбиты почти все окна, вывернуты дверные проемы в лицеях №31 и №11.
Также повреждения получила 8-я гимназия и садик №2. Пострадал жилой фонд - повреждены 49 домов, выбито более 300 окон.
"В связи с перекрытием проспекта Возрождения (Аношкина), автобусы № 7 и № 8, будут курсировать измененным маршрутом по проспекту Тараса Шевченко", - добавил Белоусов.
Кроме того, Лысак сообщил, что ночью террористы обстреляли и другие районы Днепропетровской области.
В частности артиллерией и дронами были обстреляны Марганецкая и Покровская громады и город Никополь.
В результате атаки повреждены автомобили, повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.
Глава Днепропетровской ОВА добавил, что согласно обновленным данным, из-за вечерних атак на Никополь и Марганец повреждены еще 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, а также гараж.
"Изуродованы развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач. Загорелась машина", - отметил он.
Армия РФ также продолжала атаки и на Синельниковский район. Агрессор бил по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Применял FPV-дроны и управляемые авиабомбы (КАБ).
"Погиб один человек, еще двое пострадали. Повреждены 4 частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Возникли пожары", - сообщил Лысак.
Согласно уточненной информации, вечером враг ударил КАБами по Великомихайловской громаде.
"Погибла 75-летняя женщина. Пострадал 68-летний мужчина. Изуродован частный дом", - добавил он.
Лысак также обнародовал последствия вражеских ударов. 5 фото - Каменское, остальные - Никопольский район.
Отметим, что около 02:00 ночи мониторинговые паблики сообщали о движении нескольких скоростных целей в направлении Днепропетровской области и серию взрывов в Каменском.
Напомним, в ночь 26 июля российский агрессор полностью уничтожил баллистическими ракетами супермаркет "Эпицентр" в Каменском.
Добавим, что этой ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны "Шахед".
На фоне атаки беспилотников, в Изюме Харьковской области прогремели взрывы.
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