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Россияне ударили противокорабельной ракетой по Мерефе под Харьковом: есть пострадавшая

Мерефа, Среда 03 апреля 2024 22:09
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Россияне ударили противокорабельной ракетой по Мерефе под Харьковом: есть пострадавшая Архивное фото: Россияне ударили противокорабельной ракетой по Мерефе (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня вечером, 3 апреля, нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области. В результате этого пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Около 18:20 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Мерефе. Повреждения получили здания гражданского предприятия.

Отмечается, что произошел пожар, в домах выбиты окна, повреждены крыши. Также ранения получила 55-летняя женщина.

Фото: Последствия удара (t.me/prokuratura_kharkiv)

По предварительным данным, атака была осуществлена противокорабельной ракетой Х-59МК. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что российские оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается ряда районов региона.

Также в результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения.

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