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Ночные удары РФ по Селидово и Николаевке: полиция показала последствия обстрелов

Среда 03 апреля 2024 16:22
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Ночные удары РФ по Селидово и Николаевке: полиция показала последствия обстрелов Фото: последствия российских обстрелов Селидово и Николаевки (npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате ночных российских ракетных и бомбовых ударов по Селидово и Николаевке Донецкой области было зафиксировано более 50 разрушений и 3 человека получили ранения. Появились видео и фото последствий обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Раненые были в Николаевке, а в Селидово обошлось без пострадавших.

Бомбовые удары по Николаевке

Как уточнили в правоохранительных органах, на жилой сектор Николаевки войска РФ сбросили 4 планирующих авиабомба (УМПБ-Д30СМ). Это произошло вчера около 21:40.

"В результате атаки травмированы гражданские жители: 47-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 43 и 57 лет. Раненые доставлены в больницу", - передали в полиции.

В городе были повреждены:

  • многоквартирные и частные дома,
  • отель,
  • административное здание,
  • транспортная остановка,
  • автомобили.

"В первые минуты после удара помощь людям оказывали полицейские офицеры Николаевской общины", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Селидово

По городу Селидово российские оккупанты ударили ночью 5 ракетами "С-300". В результате вражеских обстрелов в населенном пункте были повреждены:

  • 20 жилых домов,
  • 7 админзданий,
  • 5 частных гаражей.

"Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация - ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - рассказали в полиции.

Последствия российских обстрелов Селидово и Николаевки в ночь на 3 апреля (фото: npu.gov.ua)

Эвакуация в Донецкой области

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона, в регионе продолжается эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов, по которым регулярно наносят удары российские захватчики.

В частности, по его словам, в Часовом Яре до сих пор остается 775 жителей.

Ранены рабочие ТЭС в Николаевке

Ранее сообщалось, что в результате ночных российских обстрелов города Николаевка Донецкой области, который является городом-спутником Славянской ТЭС, ранения получили три сотрудника станции.

Как добавили в ОВА, пострадавшие были доставлены в больницу.

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