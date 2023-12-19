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Россияне ударили по пограничникам FPV-дронами. Воины отразили атаку (фото)

Архивное фото: Россияне ударили по пограничникам FPV-дронами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины на Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отбили вражескую атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Рой вражеских дронов атаковал пограничников на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов с разных направлений, однако массированный удар бойцы ГПСУ отбили с помощью антидронового ружья.

Фото: Вражеские дроны и детали к ним (facebook.com/DPSUkraine)

"Так, один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало на куски, еще два - пограничники ювелирно "посадили", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

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