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Росіяни вдарили по прикордонниках FPV-дронами. Воїни відбили атаку (фото)

Архівне фото: Росіяни вдарили по прикордонниках FPV-дронами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Рій ворожих дронів атакував прикордонників на Запорізькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці. 

Фото: Ворожі дрони та деталі до них (facebook.com/DPSUkraine)

"Так, один FPV-дрон "засів" на дереві, п'ять - розірвало на шматки, ще два - прикордонники ювелірно "посадили", - додали прикордонники. 

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 2 райони дистанційного мінування противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.

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