Оккупанты обстреляли центр Херсона: попали в дом, есть жертва

В четверг, 5 января, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом, погиб 20-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона - попали в дом", - рассказал он. По его словам, от полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина.