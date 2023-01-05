Оккупанты обстреляли центр Херсона: попали в дом, есть жертва
Фото: оккупанты обстреляли центр Херсона 5 января (GettyImages)
В четверг, 5 января, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом, погиб 20-летний парень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона - попали в дом", - рассказал он.
По его словам, от полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина.
Как сообщалось, в Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.
Позже стало известно, что в результате утренних обстрелов российскими оккупантами Чернобаевки и Камышан Херсонской области четыре человека получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.