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Оккупанты обстреляли центр Херсона: попали в дом, есть жертва

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Херсон, Четверг 05 января 2023 11:29
Оккупанты обстреляли центр Херсона: попали в дом, есть жертва Фото: оккупанты обстреляли центр Херсона 5 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 5 января, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом, погиб 20-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона - попали в дом", - рассказал он.

По его словам, от полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина.

Как сообщалось, в Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.

Позже стало известно, что в результате утренних обстрелов российскими оккупантами Чернобаевки и Камышан Херсонской области четыре человека получили ранения.

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