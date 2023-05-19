Россияне ударили по пожарной части в Днепропетровской области: есть пострадавший

Российские оккупанты сегодня ночью атаковали пожарную часть в Днепропетровской области, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. В Днепропетровской области повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, оккупанты ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге, из-за чего пострадали два человека.

Кроме того, захватчики атаковали объект критической инфраструктуры во Львове с помощью беспилотников.

Подробнее о ночной атаке врага читайте в материале РБК-Украина.

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