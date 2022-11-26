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В Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 18:27
В Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения Фото: электроэнергией запитали канализационную станцию и очистные сооружения (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Херсоне возобновили электроснабжение главной канализационной станции и очистных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича.

"В Херсоне электроснабжение подали на главную канализационную насосную станцию и очистные сооружения", - повідомляє глава администрации.

Далее свет будет постепенно появляться в жилых районах города. По словам Янушевича, это произойдет поэтапно и в ближайшие дни.

Сегодня, 26 ноября, РБК-Украина сообщило, что в Херсон вернули электроэнергию, но сначала мощности направят на объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, с 26 ноября в течение нескольких суток Херсон в тестовом режиме будут подключаться к сети.

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