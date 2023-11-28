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Россияне ударили по пятиэтажке в Никополе: есть погибший и пострадавшие

Фото: россияне ударили по пятиэтажке в Никополе (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы утром 28 ноября обстреляли пятиэтажку в городе Никополь Днепропетровской области. В результате атаки погиб мужчина, еще две женщины получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Утром оккупанты ударили по Никополю. Артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке", - сообщил Лысак.

По его словам, в результате обстрела погиб 63-летний мужчина. Также пострадали две женщины - 65 и 63 лет.

Кроме того, под завалами дома могут быть люди.

 

Фото: последствия обстрела (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Так, вчера российские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушения и раненые.

Также 13 ноября россияне обстреляли Никопольское общество Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

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Война России против УкраиныДнепропетровская областьНикополь