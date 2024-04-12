Россияне ударили по пятиэтажке в Константиновке: есть пострадавшие

Обстрелы Донецкой области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, поскольку она является прифронтовой. Для этого они используют свои баллистические ракеты и не только.

В частности, 8 апреля враг ударил по многоэтажке в Селидово. Было известно о раненых. В результате удара произошло разрушение перекрытия между 5 и 6 этажами.

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