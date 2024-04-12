Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Костянтинівці: є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 12 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці. Поранення дістали мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, під обстрілом знаходився житловий сектор Костянтинівки.
"Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа на балконах з 2-го по 5-й поверх", - уточнюють у ДСНС.
Станом на зараз відомо про те, що щонайменше троє людей отримали поранення.
Рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Для цього вони використовують свої балістичні ракети і не лише.
Зокрема, 8 квітня ворог ударив по багатоповерхівці у Селидовому. Було відомо про поранених. Внаслідок удару сталася руйнація перекриття між 5 та 6 поверхами.
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