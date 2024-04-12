Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Костянтинівці: є постраждалі

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Для цього вони використовують свої балістичні ракети і не лише.

Зокрема, 8 квітня ворог ударив по багатоповерхівці у Селидовому. Було відомо про поранених. Внаслідок удару сталася руйнація перекриття між 5 та 6 поверхами.

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