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Россияне ударили по пятиэтажке в Константиновке: есть пострадавшие

Константиновка, Пятница 12 апреля 2024 16:44
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Россияне ударили по пятиэтажке в Константиновке: есть пострадавшие Фото: оккупанты ударили по пятиэтажке в Константиновке (dsns.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 апреля, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Константиновке. Ранения получили мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, под обстрелом находился жилой сектор Константиновки.

"Ракета попала в пятиэтажный жилой дом, возник пожар на балконах со 2-го по 5-й этаж", - уточняют в ГСЧС.

По состоянию на сейчас известно о том, что по меньшей мере три человека получили ранения.

Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, поскольку она является прифронтовой. Для этого они используют свои баллистические ракеты и не только.

В частности, 8 апреля враг ударил по многоэтажке в Селидово. Было известно о раненых. В результате удара произошло разрушение перекрытия между 5 и 6 этажами.

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