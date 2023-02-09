Россияне ударили по пятиэтажке в Херсоне: начался пожар (видео)

По информации ведомства, многоэтажку атаковали при помощи артиллерии. Из-за попадания на последнем этаже вспыхнул пожар, одна квартира выгорела дотла.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, не дали пожару распространиться на другие квартиры и потушили пламя.

В ОВА подчеркивают, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.