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Россияне ударили по пятиэтажке в Херсоне: начался пожар (видео)

Иллюстративное фото: россияне ударили по пятиэтажке в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по пятиэтажке, из-за чего начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонсую ОВА в Telegram.

По информации ведомства, многоэтажку атаковали при помощи артиллерии. Из-за попадания на последнем этаже вспыхнул пожар, одна квартира выгорела дотла.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, не дали пожару распространиться на другие квартиры и потушили пламя.

В ОВА подчеркивают, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки есть погибшие и пострадавшие.

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ХерсонВойна России против Украины