Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Херсоні: почалася пожежа (відео)

За інформацією відомства, багатоповерхівку атакували за допомогою артилерії. Через влучання на останньому поверсі спалахнула пожежа, одна квартира вигоріла вщент.

Рятувальники, які прибули на місце події, не дали пожежі поширитись на інші квартири та загасили полум'я.

В ОВА наголошують, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.