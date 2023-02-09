Россияне ударили по пятиэтажке в Херсоне: начался пожар (видео)
Сегодня, 9 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Они ударили по пятиэтажке, из-за чего начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонсую ОВА в Telegram.
По информации ведомства, многоэтажку атаковали при помощи артиллерии. Из-за попадания на последнем этаже вспыхнул пожар, одна квартира выгорела дотла.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, не дали пожару распространиться на другие квартиры и потушили пламя.
В ОВА подчеркивают, что в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки есть погибшие и пострадавшие.
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