Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Виннице: есть пострадавшие

Российская армия в ночь на 16 июля атаковала Винницу дронами. Были попадания в объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.
"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы", - отметила она.
По уточненной информации, в Виннице четверо пострадавших в результате российской атаки.
Напомним, что Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Винницы. В городе несколько раз раздавались взрывы.
В ночь на 16 июля российские оккупанты атаковали Харьков дронами, известно о трех пострадавших.
Также под атакой был Кривой Рог - оккупанты ударили баллистической ракетой и 28 "Шахедами". Из-за атаки в городе возникли пожары и масштабные отключения света.
Известно, что в Кривом Роге ранения получил 17-летний юноша, он в тяжелом состоянии.
Подробнее о последствиях атаки на Украину - в материале РБК-Украина.
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