Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Виннице: есть пострадавшие

"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы", - отметила она.

По уточненной информации, в Виннице четверо пострадавших в результате российской атаки.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Винницы. В городе несколько раз раздавались взрывы.