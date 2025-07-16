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Россияне ударили по объектам инфраструктуры в Виннице: есть пострадавшие

Фото: россияне ударили по Виннице 16 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 16 июля атаковала Винницу дронами. Были попадания в объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.

"В результате вражеской атаки в городе Винница есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия работают все профильные службы", - отметила она.

По уточненной информации, в Виннице четверо пострадавших в результате российской атаки.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Винницы. В городе несколько раз раздавались взрывы.

 

 

Обстрел Украины

В ночь на 16 июля российские оккупанты атаковали Харьков дронами, известно о трех пострадавших.

Также под атакой был Кривой Рог - оккупанты ударили баллистической ракетой и 28 "Шахедами". Из-за атаки в городе возникли пожары и масштабные отключения света.

Известно, что в Кривом Роге ранения получил 17-летний юноша, он в тяжелом состоянии.

Подробнее о последствиях атаки на Украину - в материале РБК-Украина.

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ВинницаВойна в УкраинеАтака дронов