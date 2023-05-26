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Россияне ударили по медучреждению в Днепре: есть пострадавшие

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Днепр, Пятница 26 мая 2023 11:22
Россияне ударили по медучреждению в Днепре: есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили по медучреждению в Днепре (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру 26 мая и попали по медицинскому учреждению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Лисак не приводит более подробной информации, призывая украинцев не распространять лишнего и не сеять фейки.

Отметим, что ранее местные жители сообщали о взрывах, которые раздавались во время тревоги в Днепропетровской области.

Ситуация в Днепре и области

Во время сегодняшней ночной ракетной атаки оккупанты обстреляли и Днепропетровскую область. Они сделали это с помощью дронов и ракет.

В результате атаки в Днепре были повреждены два дома и автомобиль, разрушениям подверглось транспортное предприятие, возгорания возникли на двух частных предприятиях. Из-за вражеских обстрелов пострадал один человек.

Ночью над Днепропетровской областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов".

Всего ночью украинские защитники уничтожили 10 вражеских крылатых ракет, 23 "Шахеда" и два дрона оперативно-тактического уровня.

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