Россияне ударили по медучреждению в Днепре: есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру 26 мая и попали по медицинскому учреждению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он сообщил, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Лисак не приводит более подробной информации, призывая украинцев не распространять лишнего и не сеять фейки.
Отметим, что ранее местные жители сообщали о взрывах, которые раздавались во время тревоги в Днепропетровской области.
Ситуация в Днепре и области
Во время сегодняшней ночной ракетной атаки оккупанты обстреляли и Днепропетровскую область. Они сделали это с помощью дронов и ракет.
В результате атаки в Днепре были повреждены два дома и автомобиль, разрушениям подверглось транспортное предприятие, возгорания возникли на двух частных предприятиях. Из-за вражеских обстрелов пострадал один человек.
Ночью над Днепропетровской областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов".
Всего ночью украинские защитники уничтожили 10 вражеских крылатых ракет, 23 "Шахеда" и два дрона оперативно-тактического уровня.
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