Россияне ударили по мебельному магазину в Харькове: уже 6 пострадавших

"Есть информация о попадании вражеского БПЛА в мебельный магазин в Киевском районе Харькова", - подчеркнул Терехов.

Как отметил мэр города, почти сразу после удара появилась информация о первых раненых. А уже по состоянию на 16:35 было известно, что пострадали 6 человек.

"На месте работают экстренные службы. На эту минуту известно о 6 пострадавших", - отметил он.

Стоит добавить, что председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что среди пострадавших есть подросток.

"Среди пострадавших в Киевском районе Харькова 17-летняя девушка. Четверо пострадавших женщин госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сказал он.