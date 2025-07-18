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Россияне ударили по локомотиву с гражданским грузом в Приднепровской железной дороге (фото)

Фото: последствия атаки на локомотив (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы обстреляли локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

"Сегодня россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников", - написал Ермак.

Он добавил, что агрессивные методы России лишь демонстрируют, что страна-террорист не имеет никаких планов завершать войну, в связи с чем врага необходимо сломать экономически и путем уничтожения его военно-промышленного комплекса (ВПК).

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракеты различных типов и артиллерию. К атакам дронов враг прибегает каждую ночь. В ночь на 18 июля враг запустил 35 БпЛА с двух направлений.

В частности сегодня враг попал по электровозу "Укрзализныци" (УЗ) в результате чего погиб машинист.

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