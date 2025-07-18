Россияне ударили по локомотиву с гражданским грузом в Приднепровской железной дороге (фото)

"Сегодня россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз. Это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников", - написал Ермак.

Он добавил, что агрессивные методы России лишь демонстрируют, что страна-террорист не имеет никаких планов завершать войну, в связи с чем врага необходимо сломать экономически и путем уничтожения его военно-промышленного комплекса (ВПК).