Россияне ударили по критической инфраструктуре в Сумской области

Российские военные снова ударили по территории Сумской области. На этот раз удар пришелся по критической инфраструктуре в Ахтырском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По данным администрации, вечером 1 марта враг нанес по Сумской области авиационные удары, применив беспилотник типа "Шахед". Атака была осуществлена оккупантами по объектам критической инфраструктуры Ахтырского района.
В то же время, в Сумской ОВА сообщили, что россияне ударили беспилотниками по частным домам на территории Сумской общины.
"Последствия вражеских атак уточняются", - отметили в администрации.
Напомним, что в ночь с 28 февраля на 1 марта россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано 9 прилетов, в частности, в медицинское учреждение в центральном районе города.
Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали дома, АЗС, дороги, магазины и другие объекты. По последней информации, из-за ударов РФ и их последствий - пострадали более 10 человек, среди них двое детей.
Подробнее о последствиях атаки по районам Харькова - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время вечером российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Запорожье. В результате атаки произошел пожар.
Кроме Запорожья, этим вечером также была атакована Одесса. В частности, из-за прилета баллистической ракеты зафиксировано повреждение припортовой инфраструктуры, судна, а также известно о двух пострадавших.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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