У Зеленского отреагировали на публикацию NYT о Константиновке: ведется расследование удара

Следствие по обстрелу рынка в Константиновке Донецкой области в среду, 6 сентября, еще продолжается. При этом не стоит забывать, что именно РФ вторглась в Украину и наносит удары по мирному населению.

Именно так прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк недавнюю публикацию NYT, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Несомненно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке повлечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке", - сказал он.

По словам Подоляка, правоохранительные органы по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений, в частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке.

"В любом случае юридическая истина будет установлена", - подчеркнул он.

Подоляк также напомнил, что не следует забывать тот факт, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в Украину.

"И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", - добавил он.

Что написал NYT

В статье атаку на Константиновку Донецкой области журналисты называют не иначе как "трагической случайностью", которая якобы была "результатом попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки "Бук".

Обстрел Константиновки Донецкой области

Днем 6 сентября, российские оккупанты совершили обстрел Центрального рынка Константиновки Донецкой области. В тот момент на рынке было много людей.

Буквально сразу стало известно о жертвах и большом количестве пострадавших. 7 сентября МВД Украины уточнило количество жертв и раненых из-за удара по Константиновке - 16 и 33 соответственно. Уже 8 сентября стало известно еще о 4 раненых, их число увеличилось до 37.