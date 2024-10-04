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Россияне ударили КАБами по одному из центральных районов Харькова

Иллюстративное фото: бомбардировщик РФ ударил по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 октября, вечером атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Есть попадания в одном из центральных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"По предварительной информации, два прилета в лесополосу одного из центральных районов города", - написал Терехов. 

Он отметил, что пожара в результате атаки оккупантов нет. При этом информация о пострадавших по состоянию на сейчас не поступала. 

 

Обстрелы Харькова

Напомним, россияне продолжают фактически разрушать Харьков постоянными атаками. Враг регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Главная проблема - российские управляемые авиабомбы, которые не могут сбивать украинские защитники. С таким вооружением можно бороться только при помощи уничтожения бомбардировщиков, которые запускают бомбы.

К слову, вчера, 3 октября, источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области ночью атаковали украинские дроны.

На территории этого аэродрома россияне хранили свои управляемые авиационные бомбы, также там базировались бомбардировщики Су-34 и Су-35.

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Игорь ТереховАвиаударыВойна в УкраинеОбстрел Харькова