Росіяни вдарили КАБами по одному з центральних районів Харкова

Обстріли Харкова

Нагадаємо, росіяни продовжують фактично руйнувати Харків постійними атаками. Ворог регулярно завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Головна проблема - російські керовані авіабомби, які не можуть збивати українські захисники. З таким озброєнням можна боротися лише за допомогою знищення бомбардувальників, які запускають бомби.

До речі, вчора, 3 жовтня, джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області вночі атакували українські дрони.

На території цього аеродрому росіяни зберігали свої керовані авіаційні бомби, також там базувалися бомбардувальники Су-34 та Су-35.

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