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В Сумах прогремели два взрыва. Один из районов остался без света

Суми, Суббота 21 сентября 2024 18:03
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В Сумах прогремели два взрыва. Один из районов остался без света Фото: в Сумах снова прогремели взрывы (иллюстративное фото t.me_s_dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

Во второй половине дня в Сумах прогремели два взрыва. На данный момент без света остается жилой район Барановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета.

Отметим, ранее сообщалось о взрывах в Сумах около 16:00. До этого Воздушные силы сообщали об ракетной опасности.

Как отметили в городском совете, Сумы снова под вражеским обстрелом. В частности, два взрыва прогремели в противоположных районах - в дачной и промышленной зонах.

"Сейчас без света район Барановки - обрыв линии. Вызовов на скорую от пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Информацию о повреждении необходимо подавать на линию "102".

Напомним, в четверг, 19 сентября, российские войска атаковали Сумы и попали в пансионат для пожилых людей. На момент обстрела там проживали свыше 220 человек. Основной удар произошел на верхние этажи.

В результате погиб один человек и еще 13 пострадали.

Позже стало известно, что россияне били авиационными бомбами. Всего в пансионате находились почти 300 человек вместе с персоналом.

По мнению президента Владимира Зеленского, Россия не могла не знать, что это гериатрический пансионат для престарелых, а не военный объект.

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