В Киеве произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа, есть пострадавшие

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В Подольском районе Киева зафиксировано попадание в 16-этажное жилое здание на уровне 7 этажа. Предварительно есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В Подольском районе, рядом с офисным центром, на который раньше упали обломки БПЛА, зафиксировано попадание в 16-этажный жилой дом на уровне 7 этажа. Предварительно есть пострадавшие. Экстренные службы работают на месте.