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Россияне ударили КАБами по дому в Херсонской области, среди раненых есть дети

Пятница 27 сентября 2024 11:45
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Россияне ударили КАБами по дому в Херсонской области, среди раненых есть дети Фото: россияне ударили КАБами по дому в Херсонской области, среди раненых есть дети (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 сентября, российские террористы ударили керовными авиабомбами (КАБ) по жилой застройке в Херсонской области. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

По словам Прокудина, под обстрел попал Ингулец Дарьевской громады.

"Около пяти утра враг атаковал жилую застройку в селе управляемыми авиабомбами. Пострадали четыре человека, среди которых двое - дети", - пишет он.

Фото: россияне ударили КАБами по дому в Херсонской области, среди раненых есть дети (t.me/olexandrprokudin)

Один из раненых - 4-летний мальчик, который получил взрывную травму и контузию. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Среди других раненых - 15-летний парень и две женщины, 51 и 68 лет. Их госпитализировали, предварительно, со взрывными травмами.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным обстрелам против Украины. В частности под удар попадает энергетическая инфраструктура города. В качестве примера, в ночь на 27 сентября, противовоздушная оборона уничтожила 24 вражеских дрона.

В частности сегодня террористы атаковали и Кривой Рог. Враг попал баллистикой по админзданию города, в результате чего есть раненые.

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