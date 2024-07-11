Россияне ударили "Искандерами" и дронами по Украине: сколько целей сбила ПВО

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска довольно часто комбинировано атакуют Украину, используя и дроны, и ракеты.

Например, 10 июля российские войска при обстреле по Украине использовали 20 дронов и одну ракету "Искандер-М". Под ударом находилась портовая инфраструктура Одесского района. Два человека погибли, один был ранен. ПВО сбила 14 дронов.

Кроме того, 7 июля оккупанты использовали две ракеты "Искандер-М" при ударе по Украине. Их также не удалось сбить ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.