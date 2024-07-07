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Оккупанты атаковали Украину дронами и "Искандерами": как отработала ПВО

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 08:25
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Оккупанты атаковали Украину дронами и "Искандерами": как отработала ПВО Фото: ПВО не сбила две ракеты "Искандер-М" во время атаки РФ по Украине 7 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами 7 июля. ПВО сбила все "шахеды", ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области", - рассказал он.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".

Вражеские цели были поражены в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Атака РФ по Украине

Россия постоянно атакует Украину дронами и ракетами, в частности "Искандерами". Прошедшая ночь не стала исключением.

Так, взрывы гремели в Павлограде. Позже стало известно, что россияне нанесли по Павлограду удар ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.

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