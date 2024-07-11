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Росіяни вдарили "Іскандерами" та дронами по Україні: скільки цілей збила ППО

Фото: ППО не збила дві ракети "Іскандер-М" під час атаки РФ по Україні 11 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 11 липня вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та дронами. ППО збила всі російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 11 липня противник ударив по Сумській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також атакував 6 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із російського Приморсько-Ахтарська", - розповів він.

Як додав Олещук, до бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Ворожі ударні БПЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях", - констатував генерал.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська часто комбіновано атакують Україну, використовуючи і дрони, і ракети.

Наприклад, 10 липня російські війська під час обстрілу по Україні використали 20 дронів і одну ракету "Іскандер-М". Під ударом була портова інфраструктура Одеського району. Двоє людей загинули, один був поранений. ППО збила 14 дронів.

Крім того, 7 липня окупанти використали дві ракети "Іскандер-М" при ударі по Україні. Їх також не вдалося збити ППО.

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ППОВійна в Україні