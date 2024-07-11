Росіяни вдарили "Іскандерами" та дронами по Україні: скільки цілей збила ППО

Обстріли РФ по Україні

Російські війська часто комбіновано атакують Україну, використовуючи і дрони, і ракети.

Наприклад, 10 липня російські війська під час обстрілу по Україні використали 20 дронів і одну ракету "Іскандер-М". Під ударом була портова інфраструктура Одеського району. Двоє людей загинули, один був поранений. ППО збила 14 дронів.

Крім того, 7 липня окупанти використали дві ракети "Іскандер-М" при ударі по Україні. Їх також не вдалося збити ППО.

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