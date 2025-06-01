Россияне ударили по Херсону: погибла женщина, еще одну госпитализировали

Россияне обстреляли Херсон. В результате атаки погибла женщина, еще одну доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Медики диагностировали у нее взрывную и черепно-мозговую травму, осколочное ранение теменной области и контузию. Пострадавшая госпитализирована.

Кроме того, в результате обстрела пострадала еще одна гражданская - 64-летняя женщина.

Пожилая женщина погибла на месте - она получила ранения, несовместимые с жизнью. Ее личность сейчас устанавливается.

Глава Херсонской ОГА проинформировал, что под вражеским огнем оказалась мирная часть района.

В Днепровском районе Херсонской области российские войска убили местную жительницу в результате артиллерийского удара.

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

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