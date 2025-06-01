Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка, ще одну госпіталізували

Росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одну доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Медики діагностували в неї вибухову та черепно-мозкову травму, уламкове поранення тім’яної ділянки та контузію. Постраждалу госпіталізовано.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждала ще одна цивільна - 64-річна жінка.

Літня жінка загинула на місці - вона дістала поранення, несумісні з життям. Її особу наразі встановлюють.

Глава Херсонської ОВА проінформував, що під ворожим вогнем опинилася мирна частина району.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, що російські військові регулярно застосовують дрони для атак на цивільну інфраструктуру та транспорт, зокрема у прифронтових районах Херсону та області.

Лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією, а тим часом армія РФ майже щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

До цього російські окупанти обстріляли район 23 травня. Тоді було відомо про 10 поранених цивільних та трьох загиблих.

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