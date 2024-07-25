Россияне ударили по Харькову "Искандером" с кассетной боевой частью

По его словам, кассетный "Искандер", который бросили на Харьков после первых ударов, изготовлен во втором квартале 2024 года.

"Недоделанные, маркируя детали, указывают квартал и год. Такая часть найдена в ходе осмотра места происшествия. То есть - все с конвейера на фронт", - написал Тимошко.

В интервью Суспільному он уточнил, что в 05:00 россияне ударили по гражданскому объекту, после чего были два удара по промышленному объекту в Харькове, а через час по этому же объекту ударили кассетным боеприпасом.

По мнению Тимошко, второй раз били кассетным боеприпасом, чтобы поразить спасателей и полицейских, которые там находились.

"Это чудо, что и спасатели, и полицейские выехали с этого объекта за 10 минут до повторного удара. Но они ударили кассетой, кассета разлетелась по значительной площади и были ранены люди, которые проходили просто мимо частного предприятия по улице, или находились в частном секторе, расположенном рядом", - отметил глава полиции Харьковской области.

Атаку кассетным снарядом подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове было повторное нанесение удара. Опять же, ракетой "Искандер", на этот раз кассетной. Враг прицельно наносит удары по подразделениям ГСЧС, Национальной полиции, тем, кто выезжает на ликвидацию последствий", - сообщил он.

Фото: Виталий Гнидый/Суспільне