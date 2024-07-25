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В Харькове снова был слышен взрыв, враг наносит удары

Харьков, Четверг 25 июля 2024 00:08
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В Харькове снова был слышен взрыв, враг наносит удары Иллюстративное фото: в пригороде Харькова раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове около полуночи 25 июля был слышен взрыв из-за очередной российской воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и "Суспільне Харків".

Взрыв в районе Харькова раздался примерно в 23:57. Он, вероятно, был за чертой города.

Глава администрации рассказал об очередном вражеском обстреле. А также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях", - написал чиновник в своем Telegram.

Добавим, перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ примерно в половине одиннадцатого вечера предупредили жителей Харьковской и Донецкой областей о фиксации пусков управляемых авиабомб враждебной тактической авиацией.

Обстрелы Харькова и области

Отметим, что областной центр и регион в течение суток 24 июля потерпел целую серию авиаударов. Так, минувшей ночью российские захватчики обстреляли Харьков, в результате чего были "прилеты" в промышленной зоне и частном секторе.

Уже днем ​​раздалась повторная серия взрывов. Тогда во вражескую атаку попал инфраструктурный объект, произошел пожар. Позже в городе неоднократно раздавались взрывы. Также сообщалось, что российские террористы ударили управляемой авиационной бомбой по центральной части Харькова.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Синегубов, во время ракетной атаки враг попал по офису Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD), который занимается разминированием территории региона.

Под российские атаки попала и Лозовая Харьковской области. Целью врага стал инфраструктурный объект. В населенном пункте в результате обстрела погибли 3 человека.

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