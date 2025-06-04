RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне нанесли удары по Харькову: в городе пожары и пострадавший

Фото: в городе неоднократно прогремели взрывы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 июня россияне совершили ракетный удар и дроновую атаку на Харьков. В городе зафиксировано попадания, по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате попадания по городу есть пострадавший в Новобаварском районе", - написал Терехов, сообщив перед этим о попадании ракет в этом районе.

Через несколько минут Синегубов подтвердил информацию и уточнил, что речь идет о 30-летнем мужчине.

"На эту минуту за помощью к врачам обратился один пострадавший в результате вражеского "прилета" в Новобаварском районе Харькова. Медики оказывают 30-летнему мужчине всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

После этого Терехов проинформировал, что зафиксировано попадание "Шахеда" возле многоэтажек, а также в Новобаварском районе - по частному сектору.

По состоянию на 03:23 атака РФ продолжается.

Обновлено в 03:31

"В результате »прилета" вражеского БпЛА вспыхнул частный дом в Новобаварском районе. Информация о пострадавших пока уточняется", - сообщил Синегубов.

Обновлено в 04:02

"В результате многочисленных ударов по Харькову вражескими беспилотниками возникли масштабные пожары в промзонах. Также пылает частный дом", - пишет Терехов.

Он добавил, что соответствующие службы работают на местах прилетов.

Обновлено в 04:30

Терехов сообщил, что по предварительным данным, РФ нанесла по Харькову 10 ударов дронами. В частности, по Новобаварскому району. Еще один БпЛА не разорвался, с ним будут работать взрывотехники.

В то же время, Синегубов уточнил последствия атаки по Новобаварскому району:

  • в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина;
  • из-за "прилета" БпЛА вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров;
  • вспыхнуло здание СТО на площади 200 метров квадратных.

"Профильные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.

Обновлено в 04:36

Терехов добавил, что по информации Ситуационного центра, враг для ударов по Харькову применил 9 «Шахедов» и 2 ракеты (тип устанавливается).

"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. На местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.

Обстрелы Харькова и не только

Напомним, прошлой ночью враг нанес удары по территории почтового терминала в пригороде Харькова. В результате атаки на произошел масштабный пожар, а именно - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 квадратных метров.

Кроме того, россияне ударили по гражданскому предприятию в Балаклее в Харьковской области. Утром стало известно, что один человек погиб и еще один был ранен.

Подробнее о том, что известно об атаке по Харькову, Одессе, Чернигову и не только, прошлой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрони